Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord

Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Agios Sergios, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Agios Sergios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Sol 2/2
Stylish 4+2 loft apartment (4 bedrooms + 2 bathrooms) in the private Olive Court 1 complex o…
$255,143
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord

avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller