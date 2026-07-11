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Mountain View Appartements à vendre en Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord

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Agios Sergios
16
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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Limnia, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Limnia, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
Situé dansLagoon Verde — Otuken, l'une des zones d'investissement émergentes de Chypre-Nord,…
$156,885
T.V.A.
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Types de propriétés en Yenibogazici Belediyesi

studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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