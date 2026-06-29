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Quartier résidentiel

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$170,287
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ID: 4110
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    22

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

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