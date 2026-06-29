Quartier résidentiel ZhK Kristall

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Crystal – est un complexe résidentiel moderne offrant des appartements et des villas connexes.Situé à seulement 100 mètres de la plage bien équipée, entouré de vues imprenables sur la mer Méditerranée et les montagnes. Un endroit idéal pour une vie tranquille ou juste pour un repos.
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l'état de préparation du complexe - échelonné jusqu'en décembre 2023.