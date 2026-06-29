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Quartier résidentiel ZhK Kristall

Tymvou, Chypre du Nord
depuis
$141,028
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5
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ID: 3829
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Lefkoşa District
  • Ville
    Degirmenlik Akincilar Belediyesi
  • Village
    Tymvou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023

À propos du complexe

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Crystal – est un complexe résidentiel moderne offrant des appartements et des villas connexes.Situé à seulement 100 mètres de la plage bien équipée, entouré de vues imprenables sur la mer Méditerranée et les montagnes. Un endroit idéal pour une vie tranquille ou juste pour un repos.
  • Restaurants et bars
  • Salon de beauté
  • Courriel
  • Confiserie
  • Carburant automatique
  • Place du football
  • Supermarchés locaux
  • Accueil Produits
  • l'état de préparation du complexe - échelonné jusqu'en décembre 2023.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 39.0
Prix ​​par m², USD 3,708
Prix ​​de l'appartement, USD 153,735

Localisation sur la carte

Tymvou, Chypre du Nord

Revue vidéo de quartier résidentiel ZhK Kristall

КРИСТАЛЛ Комплекс Северный Кипр

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