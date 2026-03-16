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Complexe résidentiel Royal Life Residence

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$98,812
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ID: 34967
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    14

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Résidence Royal Life — Complexe résidentiel moderne à 100 m de Long Beach 🌊

Royal Life Residence est un complexe résidentiel achevé situé au cœur de la populaire région de Long Beach à Iskele, à seulement 100 mètres de la plage de sable méditerranéen.

Le complexe offre une atmosphère de station balnéaire décontractée combinée avec une infrastructure pratique près de la mer.
Les résidents peuvent profiter de l'air frais de la mer, des promenades en mer et de belles vues méditerranéennes à quelques pas de chez eux.

Le projet comprend 500 appartements modernes, y compris des studios et 1+1 unités, dont beaucoup offrent une vue sur la mer.
Depuis les balcons, vous pourrez profiter des levers de soleil et couchers de soleil méditerranéens, créant une expérience de vie côtière unique.

---

🏡 Caractéristiques principales

• complexe achevé et prêt à circuler
• à 100 mètres de Long Beach
• 500 appartements — studios et 1+1 unités
• De nombreux appartements offrent une vue sur la mer
• situé dans la station balnéaire Iskele / Long Beach

---

🌴 Infrastructure complexe

Le complexe offre tout ce qu'il faut pour vivre confortablement et se divertir :

🏊 piscine avec toboggans
👶 Piscine pour enfants
🍻 barre de sport
☕ café
💊 pharmacie
💄 salon de beauté
🛒 supermarché

Grâce à son infrastructure et son emplacement, le complexe est idéal pour une vie permanente, des vacances ou des investissements avec un potentiel de location.

---

🏢 Structure complexe

La résidence Royal Life se compose de plusieurs blocs résidentiels :

Atlantique A & Atlantique B
• bâtiments de trois étages

Pacifique A & Pacifique B
• bâtiments de deux étages

Poséidon A & Poséidon B
• Tours de 14 étages
• offrant une vue panoramique imprenable sur Long Beach et la mer Méditerranée

---

La résidence Royal Life combine vie côtière, atmosphère de style de station balnéaire et infrastructures modernes dans l'une des zones les plus attrayantes de Chypre-Nord. 🌴✨

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Trikomo, Chypre du Nord

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