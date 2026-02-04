  1. Realting.com
Complexe résidentiel Bellapais Villas

Kazafani, Chypre du Nord
depuis
$1,16M
T.V.A.
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
ID: 33250
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Girne Belediyesi
  • Village
    Kazafani

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Villas Bellapais - villas exclusives avec vue panoramique sur la mer 🌊🏔️

À propos de la région de Bellapais 📍

Bellapais est l'une des banlieues les plus prestigieuses et atmosphériques de Kyrenia. C'est un village calme et confortable situé sur une élévation au pied des montagnes de Kyrenia, d'où vraiment luxueuse vue panoramique sur la mer Méditerranée ouverte.

La région est célèbre pour l'abbaye bien conservée de Bellapais - un monument exceptionnel de l'architecture gothique du XIIe siècle, qui donne à l'endroit un charme historique spécial.

Bellapais est apprécié par les Chypriotes riches et les étrangers pour:

  • ambiance calme et privée 🌿

  • agitation

  • proximité de la ville de Kyrenia avec infrastructure développée

📌 La distance du centre de Kyrenia est d'environ 5 km, la route prend 7-10 minutes en voiture.

A propos du projet Bellapais Villas 🏡

Bellapais Villas est un projet de chambre premium comprenant seulement 8 villas exclusives situées dans l'un des meilleurs quartiers de Kyrenia.

🔹 0.3 km de l'abbaye de Bellapais
🔹 Vue panoramique sur la mer depuis chaque villa
🔹 Confidentialité, statut et potentiel d'investissement élevé

Types de villas ✨

A Type - Villas Duplex exclusives (5 villas)

• Zone fermée : 435 m2
• Piscine privée à débordement: 50 m2
• Terrain: 700-1000 m2
• 🔧 En outre (facultatif):
sauna, piscine intérieure, cinéma, etc. - 85 m2

Type B - Villas Duplex exclusives (3 villas)

• Zone fermée : 295 m2
• Piscine privée à débordement: 50 m2
• Terrain: 720-900 m2

Infrastructures et installations 🏊‍♂️

• Piscine privée à débordement de 50 m2 dans chaque villa
• Grandes parcelles
• Confidentialité maximale

Avantages d'investissement du projet 📈

• Augmentation prévue du coût du projet – au moins 25-30%
• Revenus locatifs élevés
• Capacité de revendre à tout moment
• Société de gestion (location à long terme)

Frais supplémentaires 💼

• Frais de transformation - £5,000
• TVA 5%
• Frais d ' enregistrement des contrats

Bellapais Villas – le choix pour ceux qui apprécient 💎

✔ lieu
✔ panoramique
✔ vie privée
✔ investissement sûr

📩 Contactez-nous pour obtenir des plans, les prix actuels et réserver une villa dans l'un des plus beaux endroits de Chypre-Nord.

Localisation sur la carte

Kazafani, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
