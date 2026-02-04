Complexe résidentiel Bellapais Villas

Villas Bellapais - villas exclusives avec vue panoramique sur la mer 🌊🏔️

À propos de la région de Bellapais 📍

Bellapais est l'une des banlieues les plus prestigieuses et atmosphériques de Kyrenia. C'est un village calme et confortable situé sur une élévation au pied des montagnes de Kyrenia, d'où vraiment luxueuse vue panoramique sur la mer Méditerranée ouverte.

La région est célèbre pour l'abbaye bien conservée de Bellapais - un monument exceptionnel de l'architecture gothique du XIIe siècle, qui donne à l'endroit un charme historique spécial.

Bellapais est apprécié par les Chypriotes riches et les étrangers pour:

ambiance calme et privée 🌿

agitation

proximité de la ville de Kyrenia avec infrastructure développée

📌 La distance du centre de Kyrenia est d'environ 5 km, la route prend 7-10 minutes en voiture.

A propos du projet Bellapais Villas 🏡

Bellapais Villas est un projet de chambre premium comprenant seulement 8 villas exclusives situées dans l'un des meilleurs quartiers de Kyrenia.

🔹 0.3 km de l'abbaye de Bellapais

🔹 Vue panoramique sur la mer depuis chaque villa

🔹 Confidentialité, statut et potentiel d'investissement élevé

Types de villas ✨

A Type - Villas Duplex exclusives (5 villas)

• Zone fermée : 435 m2

• Piscine privée à débordement: 50 m2

• Terrain: 700-1000 m2

• 🔧 En outre (facultatif):

sauna, piscine intérieure, cinéma, etc. - 85 m2

Type B - Villas Duplex exclusives (3 villas)

• Zone fermée : 295 m2

• Piscine privée à débordement: 50 m2

• Terrain: 720-900 m2

Infrastructures et installations 🏊‍♂️

• Piscine privée à débordement de 50 m2 dans chaque villa

• Grandes parcelles

• Confidentialité maximale

Avantages d'investissement du projet 📈

• Augmentation prévue du coût du projet – au moins 25-30%

• Revenus locatifs élevés

• Capacité de revendre à tout moment

• Société de gestion (location à long terme)

Frais supplémentaires 💼

• Frais de transformation - £5,000

• TVA 5%

• Frais d ' enregistrement des contrats

Bellapais Villas – le choix pour ceux qui apprécient 💎

✔ lieu

✔ panoramique

✔ vie privée

✔ investissement sûr

📩 Contactez-nous pour obtenir des plans, les prix actuels et réserver une villa dans l'un des plus beaux endroits de Chypre-Nord.