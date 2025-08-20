Appartement dans un nouvel immeuble NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

À propos du projet
Aphrodite Aqua est la nouvelle phase du prestigieux complexe Aphrodite, situé directement sur la côte sablonneuse de Gaziveren, Chypre du Nord. Composé de deux tours modernes de 14 étages, le projet offre un mélange de vie en bord de mer, d’installations haut de gamme et de vues spectaculaires sur la Méditerranée. Conçu à la fois pour le loisir et l’investissement, Aphrodite Aqua associe luxe en bord de plage et valeur à long terme.
Points clés :
Projet en bord de mer à Gaziveren
Deux tours de 14 étages, 328 unités au total
Vues panoramiques sur la mer et les montagnes
Piscine à débordement et salle de sport sur le toit, parc aquatique
Partie du complexe Aphrodite Resort avec spa & bien-être complet
Types d’appartements disponibles
Aphrodite Aqua propose une large sélection de résidences élégantes en bord de mer, conçues pour un confort optimal.
Studio
Appartement 1 chambre
Duplex 1 chambre
Duplex 3 chambres
Atouts de l’emplacement
Situé à Gaziveren, dans le district de Güzelyurt, le projet bénéficie d’un accès direct à la plage et d’une proximité avec les principales destinations.
10 minutes du centre de Güzelyurt
15 minutes de Lefke / frontière
30 minutes de Nicosie (Lefkoşa)
50 minutes de Kyrenia (Girne)
1 heure de la station de ski
Attractions locales : Ruines de Soli & Palais de Vouni
Installations
Aphrodite Aqua offre une gamme complète d’équipements de luxe pour la détente et l’activité.
Plage entretenue avec marina & sports nautiques
Parc aquatique et piscines extérieures
Piscine à débordement et salle de sport sur le toit
Salle de fitness moderne, yoga & espaces bien-être
Centre de spa & bien-être avec soins
Restaurants en bord de mer et bars de piscine
Aire de jeux pour enfants & jardins paysagers
Options de paiement
Bloc Aqua A : 50 % d’acompte, avec les 50 % restants en mensualités sans intérêt sur 30 mois.
Pourquoi investir à Gaziveren
Achetez des appartements directement auprès du promoteur à Gaziveren avec vue sur mer, accès à la plage et modalités de paiement flexibles. En tant que zone touristique et bien-être en plein essor à Chypre du Nord, Gaziveren offre une forte demande locative, une appréciation future du capital et un mode de vie méditerranéen unique.
À propos de nous
DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs qualifiés dans le monde entier.