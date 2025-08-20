  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

Appartement dans un nouvel immeuble NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$103,282
depuis
$42/m²
;
17
ID: 27460
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Lefke District
  • Ville
    Lefke Belediyesi
  • Village
    Kazivera

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

À propos du complexe

À propos du projet

Aphrodite Aqua est la nouvelle phase du prestigieux complexe Aphrodite, situé directement sur la côte sablonneuse de Gaziveren, Chypre du Nord. Composé de deux tours modernes de 14 étages, le projet offre un mélange de vie en bord de mer, d’installations haut de gamme et de vues spectaculaires sur la Méditerranée. Conçu à la fois pour le loisir et l’investissement, Aphrodite Aqua associe luxe en bord de plage et valeur à long terme.

Points clés :

  • Projet en bord de mer à Gaziveren

  • Deux tours de 14 étages, 328 unités au total

  • Vues panoramiques sur la mer et les montagnes

  • Piscine à débordement et salle de sport sur le toit, parc aquatique

  • Partie du complexe Aphrodite Resort avec spa & bien-être complet

Types d’appartements disponibles

Aphrodite Aqua propose une large sélection de résidences élégantes en bord de mer, conçues pour un confort optimal.

  • Studio

  • Appartement 1 chambre

  • Duplex 1 chambre

  • Duplex 3 chambres

Atouts de l’emplacement

Situé à Gaziveren, dans le district de Güzelyurt, le projet bénéficie d’un accès direct à la plage et d’une proximité avec les principales destinations.

  • 10 minutes du centre de Güzelyurt

  • 15 minutes de Lefke / frontière

  • 30 minutes de Nicosie (Lefkoşa)

  • 50 minutes de Kyrenia (Girne)

  • 1 heure de la station de ski

  • Attractions locales : Ruines de Soli & Palais de Vouni

Installations

Aphrodite Aqua offre une gamme complète d’équipements de luxe pour la détente et l’activité.

  • Plage entretenue avec marina & sports nautiques

  • Parc aquatique et piscines extérieures

  • Piscine à débordement et salle de sport sur le toit

  • Salle de fitness moderne, yoga & espaces bien-être

  • Centre de spa & bien-être avec soins

  • Restaurants en bord de mer et bars de piscine

  • Aire de jeux pour enfants & jardins paysagers

Options de paiement

Bloc Aqua A : 50 % d’acompte, avec les 50 % restants en mensualités sans intérêt sur 30 mois.

Pourquoi investir à Gaziveren

Achetez des appartements directement auprès du promoteur à Gaziveren avec vue sur mer, accès à la plage et modalités de paiement flexibles. En tant que zone touristique et bien-être en plein essor à Chypre du Nord, Gaziveren offre une forte demande locative, une appréciation future du capital et un mode de vie méditerranéen unique.

À propos de nous

DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs qualifiés dans le monde entier.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 36.0 – 88.0
Prix ​​par m², USD 1,527 – 2,869
Prix ​​de l'appartement, USD 103,282 – 134,335
Appartements 3 chambres
Surface, m² 133.0
Prix ​​par m², USD 1,518
Prix ​​de l'appartement, USD 201,839

Localisation sur la carte

Kazivera, Chypre du Nord

