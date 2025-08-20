Appartement dans un nouvel immeuble NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

À propos du projet

Aphrodite Aqua est la nouvelle phase du prestigieux complexe Aphrodite, situé directement sur la côte sablonneuse de Gaziveren, Chypre du Nord. Composé de deux tours modernes de 14 étages, le projet offre un mélange de vie en bord de mer, d’installations haut de gamme et de vues spectaculaires sur la Méditerranée. Conçu à la fois pour le loisir et l’investissement, Aphrodite Aqua associe luxe en bord de plage et valeur à long terme.

Points clés :

Projet en bord de mer à Gaziveren

Deux tours de 14 étages, 328 unités au total

Vues panoramiques sur la mer et les montagnes

Piscine à débordement et salle de sport sur le toit, parc aquatique

Partie du complexe Aphrodite Resort avec spa & bien-être complet

Types d’appartements disponibles

Aphrodite Aqua propose une large sélection de résidences élégantes en bord de mer, conçues pour un confort optimal.

Studio

Appartement 1 chambre

Duplex 1 chambre

Duplex 3 chambres

Atouts de l’emplacement

Situé à Gaziveren, dans le district de Güzelyurt, le projet bénéficie d’un accès direct à la plage et d’une proximité avec les principales destinations.

10 minutes du centre de Güzelyurt

15 minutes de Lefke / frontière

30 minutes de Nicosie (Lefkoşa)

50 minutes de Kyrenia (Girne)

1 heure de la station de ski

Attractions locales : Ruines de Soli & Palais de Vouni

Installations

Aphrodite Aqua offre une gamme complète d’équipements de luxe pour la détente et l’activité.

Plage entretenue avec marina & sports nautiques

Parc aquatique et piscines extérieures

Piscine à débordement et salle de sport sur le toit

Salle de fitness moderne, yoga & espaces bien-être

Centre de spa & bien-être avec soins

Restaurants en bord de mer et bars de piscine

Aire de jeux pour enfants & jardins paysagers

Options de paiement

Bloc Aqua A : 50 % d’acompte, avec les 50 % restants en mensualités sans intérêt sur 30 mois.

Pourquoi investir à Gaziveren

Achetez des appartements directement auprès du promoteur à Gaziveren avec vue sur mer, accès à la plage et modalités de paiement flexibles. En tant que zone touristique et bien-être en plein essor à Chypre du Nord, Gaziveren offre une forte demande locative, une appréciation future du capital et un mode de vie méditerranéen unique.

