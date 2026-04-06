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Studios à vendre en Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Chypre du Nord

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Agios Theodoros, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Agios Theodoros, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 3/3
Studio de vue sur la mer élégant — Thalassa Beach Resort, première ligne 🌊Un studio élégant …
$87,763
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Caractéristiques des propriétés en Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Chypre du Nord

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