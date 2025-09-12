Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas Piscine à vendre en Lefke District, Chypre du Nord

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Karavostasi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Karavostasi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 92 m²
Nombre d'étages 2
La villa de vos rêves près de la mer Méditerranée vous attend !Imaginez vivre dans une villa…
$214,225
Agence
Этажи. Северный Кипр.
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
