  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Lefke Belediyesi
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Appartements à vendre en Lefke Belediyesi, Chypre du Nord

2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Lefka, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Lefka, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 383 m²
À propos du projet : Olympia Seaside est le premier projet de Olympia Construction à Chypre…
$639,051
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lefka, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefka, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 101 m²
À propos du projet : Olympia Seaside est le premier projet de Olympia Construction à Chypre…
$175,547
Laisser une demande
