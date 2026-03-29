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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Chypre du Nord

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1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Vasilia, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Vasilia, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Un appartement de style loft fini (deux niveaux). Idéal à la fois pour la résidence permanen…
$297,181
T.V.A.
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