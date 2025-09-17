Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Lapithos, Chypre du Nord

Villa 3 chambres dans Lapithos, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Lapithos, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
$317,613
Villa 2 chambres dans Lapithos, Chypre du Nord
Villa 2 chambres
Lapithos, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
Villa prête à l'emploi avec deux chambres dans un magnifique complexe de style méditerranéen…
$551,424
Villa 3 chambres dans Lapithos, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Lapithos, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Villa moderne 3+1 à OzankaA vendre villa élégante 3+1 dans l'un des quartiers les plus pitto…
$567,337
Villa 4 chambres dans Lapithos, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Lapithos, Chypre du Nord
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol 1/6
Ce que vous obtenez: Villa 4+1 avec piscine privée Au sujet de la construction: Le complex…
$767,805
Villa 4 chambres dans Lapithos, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Lapithos, Chypre du Nord
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Projet  Il a été mis en place dans le cadre d'un mois de juillet et d'octobre, Severnogo Chy…
$470,877
