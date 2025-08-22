Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. İskele District
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Duplex à vendre en Iskele District, Chypre du Nord

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
4 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Bogazi, Chypre du Nord
Duplex 3 chambres
Bogazi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 6/12
Appartement duplex à Abelia Residence (Bogaz)Vue et emplacement incroyablesAppartement DUPLE…
$272,045
Duplex 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Duplex 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 266 m²
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$743,621
Duplex 3 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Duplex 3 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 309 m²
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$1,01M
Duplex 4 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Duplex 4 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 308 m²
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$1,04M
Caractéristiques des propriétés en Iskele District, Chypre du Nord

