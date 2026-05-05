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Piscine Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Iskele Belediyesi, Chypre du Nord

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Trikomo
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3 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Maison de ville 2 chambres à Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Une confortable maison de vil…
$190,993
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Maison à deux étages 2+1 à Royal Sun 🌊🏡À vendre : maison de ville confortable de deux étages…
$210,130
T.V.A.
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville 3 chambres à Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Une confortable maison de vil…
$251,391
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Iskele Belediyesi, Chypre du Nord

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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