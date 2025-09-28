Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Kyrenia
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrain de golf

Maisons près du club de golf à vendre en Kyrenia, Chypre du Nord

Kyrenia
36
Girne Belediyesi
176
Catalkoy Esentepe Belediyesi
78
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
65
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Kalogreia, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Kalogreia, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Nombre d'étages 2
Luxe moderne au bord de la mer !   À l’est de Girne (Kyrenia), dans le pittoresque qua…
$726,266
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
North Symbol
Langues
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Kyrenia

villas
demeures
bungalows
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en Kyrenia, Chypre du Nord

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller