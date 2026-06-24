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Chalets à vendre en Girne Belediyesi, Chypre du Nord

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Thermeia, Chypre du Nord
Chalet
Thermeia, Chypre du Nord
$132,274
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Girne Belediyesi, Chypre du Nord

Bon marché
Luxe
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