Studios à vendre en Gecitkale Serdarli Belediyesi, Chypre du Nord

Lefkoniko
3
3 propriétés total trouvé
Studio dans Lefkoniko, Chypre du Nord
Studio
Lefkoniko, Chypre du Nord
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 2/11
Je présente à votre attention un nouveau projet dans un bel emplacement de la région de Goch…
$33,574
Agence
Land of Dreams Gallery
Langues
English, Русский, Italiano
Studio dans Lefkoniko, Chypre du Nord
Studio
Lefkoniko, Chypre du Nord
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 3/12
Nouveau projet dans le nord de Chypre dans la ville confortable et paisible de Gechitkale. C…
$75,640
Studio dans Lefkoniko, Chypre du Nord
Studio
Lefkoniko, Chypre du Nord
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 2/12
Nouveau projet dans le nord de Chypre dans la ville confortable et paisible de Gechitkale. C…
$74,749
Caractéristiques des propriétés en Gecitkale Serdarli Belediyesi, Chypre du Nord

