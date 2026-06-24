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Mountain View Duplex à vendre en Famagouste, Chypre du Nord

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1 propriété total trouvé
Duplex 1 chambre dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Duplex 1 chambre
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 2/2
Propriétés élégantes dans un projet richement remarqué à Gazimağusa Nord Chypre Chypre est u…
$227,998
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Caractéristiques des propriétés en Famagouste, Chypre du Nord

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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