  2. Chypre du Nord
  3. Erdemit
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Erdemit, Chypre du Nord

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
$60,072
Caractéristiques des propriétés en Erdemit, Chypre du Nord

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
