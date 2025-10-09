Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Résidentiel
  4. Chalet
  5. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Chypre du Nord

1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Chalet 2 chambres
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Sol 1/1
Bungalow For Sale Description This charming two-bedroom, two-bathroom bungalow is nestled in…
$222,650
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
