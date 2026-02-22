Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Agios Epiktitos
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Agios Epiktitos, Chypre du Nord

2 BHK
7
9 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Chypre-Nord TatlisuLA CASALIA – 2+1 LUXUS-VILLABIEN-ÊTRE ET RÉSIDENCE LUXURIQUEEurope – votr…
$1,40M
Appartement 1 chambre dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
$42,032
Appartement 2 chambres dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
$78,171
Appartement 2 chambres dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 2
Surface 120 m²
$90,077
Appartement 2 chambres dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
$78,171
Appartement 2 chambres dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
$60,011
Appartement 2 chambres dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
$106,433
Appartement 2 chambres dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
$82,380
Appartement 1 chambre dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
$88,394
