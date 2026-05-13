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Maisons avec jardin à vendre en Zelenika, Monténégro

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3 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Zelenika, Monténégro
Maison 4 chambres
Zelenika, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Sol 1
Deux belles maisons sont à vendre à Zelenika, Herceg Novi, situé sur un terrain de 300m2. Ce…
$296,469
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Maison 8 chambres dans Zelenika, Monténégro
Maison 8 chambres
Zelenika, Monténégro
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 342 m²
Sol 1
A vendre est une spacieuse maison entièrement meublée avec un jardin bien entretenu, situé à…
$424,357
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Maison 5 chambres dans Zelenika, Monténégro
Maison 5 chambres
Zelenika, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 233 m²
Sol 3
Une maison spacieuse est disponible à la vente, couvrant 315 m2, avec un terrain de 233 m2. …
$325,534
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