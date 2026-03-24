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Entreprise à vendre en Zelenika, Monténégro

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Entreprise établie 550 m² dans Zelenika, Monténégro
Entreprise établie 550 m²
Zelenika, Monténégro
Chambres 9
Surface 550 m²
Entreprise touristique prête à l'emploi à Zelenika, dans un quartier calme et isolé, près de…
$672,137
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