  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Žabljak
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Municipalité de Žabljak, Monténégro

Zabljak
9
11 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 2 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Si vous rêvez d'une maison entourée par la nature, où règne la paix et le calme, alors cette…
$172,629
Villa 4 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 4 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
A vendre une maison spacieuse de 200 m2 sur un terrain de 300 m2 dans l'une des zones les pl…
$150,607
Villa 6 chambres dans Pitomine, Monténégro
Villa 6 chambres
Pitomine, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 800 m²
La construction de la villa est en cours d'achèvement du projet de travaux. Tous les bâtimen…
$1,25M
Villa 5 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 5 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Découvrez la combinaison parfaite de confort et d'intimité dans cette magnifique villa de 20…
$524,346
Villa 2 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 2 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nous attirons votre attention sur une merveilleuse maison confortable dans l'un des meilleur…
$152,665
Villa 4 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 4 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
A vendre la moitié de la maison avec une superficie totale de 130 m2 avec deux terrasses, si…
$144,875
Villa 4 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 4 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 274 m²
Nous vous présentons une magnifique maison de 4 étages Savoya Žabljak, idéale pour un séjour…
$678,185
Villa 4 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 4 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Une maison confortable située dans un endroit pittoresque - le village de Pitomine, Zabljak …
$369,919
Villa 4 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 4 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
À vendre est une entreprise opérationnelle de location de nouveaux chalets dans la zone pitt…
$369,919
Villa 6 chambres dans Pitomine, Monténégro
Villa 6 chambres
Pitomine, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 800 m²
La construction de la villa est dans la dernière étape de travaux difficiles. Tous les bâtim…
$1,37M
Villa 3 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 3 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Votre maison de montagne avec un panorama d'Alp! A vendre une maison confortable de 100 m2 d…
$256,588
