Chalets à vendre en Municipalité de Žabljak, Monténégro

Zabljak
5
6 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Zabljak, Monténégro
Chalet 2 chambres
Zabljak, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Nombre d'étages 2
Maison en bois avec deux chambres à vendre près de la station de ski Savin Kuk.Surface de la…
$169,813
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Zabljak, Monténégro
Chalet 3 chambres
Zabljak, Monténégro
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
Trois maisons de 50 m², 30 m² et 30 m² sont à vendre, situées dans la forêt, à seulement 5 k…
$234,225
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Zabljak, Monténégro
Chalet 5 chambres
Zabljak, Monténégro
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
Une maison de trois étages d'une superficie de 250 m2 sur un terrain de 2470 m2 est à vendre…
$642,395
Laisser une demande
TekceTekce
Chalet 2 chambres dans Zabljak, Monténégro
Chalet 2 chambres
Zabljak, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 3
Maison de trois étages d'une superficie de 80 m2 à vendre.Superficie – 300 m2.La maison a de…
$204,398
Laisser une demande
Chalet 2 chambres dans Zabljak, Monténégro
Chalet 2 chambres
Zabljak, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 2
Une maison neuve de 70 m² est à vendre dans un endroit pittoresque, à Borje, à seulement 7 k…
$172,156
Laisser une demande
Chalet 1 chambre dans Virak, Monténégro
Chalet 1 chambre
Virak, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Nombre d'étages 2
Une jolie maison en bois sur 2 niveaux, d'une superficie totale de 47m2 avec terrasse. La ma…
$59,706
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Žabljak, Monténégro

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
