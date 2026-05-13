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Studios à vendre en Ulcinj, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Ulcinj, Monténégro
Studio 1 chambre
Ulcinj, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences est un développement balnéaire de qualité géré par K…
$200,321
T.V.A.
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