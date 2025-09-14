Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité d'Ulcinj
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Municipalité d'Ulcinj, Monténégro

Copropriété Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Condo 1 chambre dans Ulcinj, Monténégro
Condo 1 chambre
Ulcinj, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 5
Nous vous proposons deux chambres, trois chambres et quatre chambres dans un nouveau complex…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipalité d'Ulcinj, Monténégro

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller