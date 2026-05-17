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Bord du lac Appartements à vendre en Municipalité de Tivat, Monténégro

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Tivat
1163
Radovici
214
Donja Lastva
87
Mrcevac
65
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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Mrcevac, Monténégro
Appartement 2 chambres
Mrcevac, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 4/4
Un penthouse au sol rare à Dumidran, Tivat, offrant une superficie totale de 85m2 dont un es…
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Types de propriétés en Municipalité de Tivat

penthouses
condos
appartements à plusieurs niveaux
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Tivat, Monténégro

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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