Villas à vendre en Stari Bar, Monténégro

4 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans 18, Monténégro
Villa 4 chambres
18, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Une villa neuve à vendre au Monténégro, dans la banlieue de Bara. Au centre-ville environ 10…
$351,652
Agence
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Villa 8 chambres dans Stari Bar, Monténégro
Villa 8 chambres
Stari Bar, Monténégro
Chambres 8
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
A vendre une villa neuve au Monténégro, dans le quartier du Bar TerrainSitué dans le quartie…
$351,050
Agence
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Stari Bar, Monténégro
Villa 3 chambres
Stari Bar, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 170 m²
Nouvelle villa à vendre dans le quartier du vieux bar.Villa moderne avec finition fine est s…
$361,431
Agence
Vector Estate Montenegro
Langues
English, Русский
Villa dans Stari Bar, Monténégro
Villa
Stari Bar, Monténégro
New villa for sale in the Old Bar area. Modern villa with a fine finish is located in a m…
$361,945
Agence
Vector Estate Montenegro
Langues
English, Русский
