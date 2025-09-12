Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Risan
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Risan, Monténégro

propriété commerciale
8
hôtels
4
Investissement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Investissement 148 m² dans Risan, Monténégro
Investissement 148 m²
Risan, Monténégro
Surface 148 m²
Proposition d'investissement. Hôtel. Risan. Ligne 1. Trois zones urbaines. Quatre ruines de …
$1,28M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Vector Estate Montenegro
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller