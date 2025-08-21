Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de studios avec garage en Monténégro

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Becici, Monténégro
Studio 1 chambre
Becici, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 2
Bel appartement studio moderne à louer dans un emplacement fantastique à Becici. L'apparteme…
$524
par mois
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
