Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la montagne en Monténégro

3 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Susanj, Monténégro
Maison 3 chambres
Susanj, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Sol 4
Nous offrons à louer un appartement spacieux à Šušanj, Bar, idéal pour plusieurs familles et…
Prix ​​sur demande
Villa 15 chambres dans Becici, Monténégro
Villa 15 chambres
Becici, Monténégro
Chambres 15
Nombre de salles de bains 12
Surface 350 m²
Sol 3
Nous sommes heureux de vous présenter une offre exclusive pour la location d'une villa situé…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Dindinovici, Monténégro
Maison 3 chambres
Dindinovici, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 285 m²
Sol 3
Située dans le quartier pittoresque de Zankovići à Bar, cette superbe maison offre une super…
Prix ​​sur demande
