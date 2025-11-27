Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Location longue durée
  4. Propriété commerciale
  5. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec vue sur la mer en Monténégro

Podgorica
45
Budva
11
Becici
3
Rafailovici
3
Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Restaurant 123 m² dans Rafailovici, Monténégro
Restaurant 123 m²
Rafailovici, Monténégro
Chambres 1
Surface 123 m²
Un espace commercial/restaurant entièrement équipé de 123 m2 est disponible à la location, s…
$6,941
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Monténégro

avec Garage
Realting.com
Aller