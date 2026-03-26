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Propriétés d'investissement à vendre en Prcanj, Monténégro

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Investissement 595 m² dans Prcanj, Monténégro
Investissement 595 m²
Prcanj, Monténégro
Chambres 11
Nombre de salles de bains 12
Surface 595 m²
Nous vous proposons un petit hôtel familial à 3 km de la vieille ville de Kotor au début du …
$2,43M
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Investissement 515 m² dans Prcanj, Monténégro
Investissement 515 m²
Prcanj, Monténégro
Chambres 8
Nombre de salles de bains 6
Surface 515 m²
Nous vous proposons à la vente un grand site et une maison inachevée, divisée en 2 Townhaus,…
$924,660
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Investissement 500 m² dans Prcanj, Monténégro
Investissement 500 m²
Prcanj, Monténégro
Surface 500 m²
Nous offrons en vente du propriétaire une zone exclusive avec une vue unique pour la constru…
$1,27M
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