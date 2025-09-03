Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Podgorica, Monténégro

propriété commerciale
6
4 propriétés total trouvé
Bureau 191 m² dans Podgorica, Monténégro
Bureau 191 m²
Podgorica, Monténégro
Surface 191 m²
$5,241
Laisser une demande
Bureau 191 m² dans Podgorica, Monténégro
Bureau 191 m²
Podgorica, Monténégro
Surface 191 m²
Bureaux à louer 191m2, Capital Plaza, Podgorica
$5,254
Laisser une demande
Bureau 27 m² dans Podgorica, Monténégro
Bureau 27 m²
Podgorica, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 27 m²
Cet espace de bureau lumineux de 27 m2 est idéalement situé dans le centre même de Podgorica…
$106,129
Laisser une demande
Bureau 155 m² dans Podgorica, Monténégro
Bureau 155 m²
Podgorica, Monténégro
Surface 155 m²
Il est situé dans la rue la plus fréquentée de Podgorica, appelée School and Kindergarten, A…
$1,11M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller