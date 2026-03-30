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Maisons à vendre en Pinicici, Monténégro

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Pincici, Monténégro
Maison 2 chambres
Pincici, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 3
LOCATION Situated in the peaceful surroundings of Bar Municipality, this property offers …
$252,429
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Caractéristiques des propriétés en Pinicici, Monténégro

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