Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Pinicici
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Pinicici, Monténégro

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Pincici, Monténégro
Appartement 2 chambres
Pincici, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 7/10
LIEUSitué à Bar, cet appartement se trouve à 800m du centre-ville et à seulement 500m de la …
$172,624
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pinicici, Monténégro

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller