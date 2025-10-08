Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Petrovac centar
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Petrovac centar, Monténégro

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Petrovac centar, Monténégro
Appartement 1 chambre
Petrovac centar, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1/5
A vendre est un appartement lumineux et spacieux au rez de chaussée situé dans un quartier c…
$135,773
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Petrovac centar, Monténégro

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller