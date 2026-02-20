Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Perast
  4. Location longue durée
  5. Restaurant

Loyer mensuel de Restaurants en Perast, Monténégro

Restaurant Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Restaurant 230 m² dans Perast, Monténégro
Restaurant 230 m²
Perast, Monténégro
Chambres 1
Surface 230 m²
Restaurant à louer dans un emplacement de choix au coeur de PerastUn restaurant entièrement …
$8,926
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller