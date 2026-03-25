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Villas Piscine à vendre en Novoselje, Monténégro

1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Novoselje, Monténégro
Villa 6 chambres
Novoselje, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 466 m²
Sol 2
Superbe villa de 6 chambres à vendrePrésentant la luxueuse villa de 6 chambres dans les envi…
$1,14M
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Caractéristiques des propriétés en Novoselje, Monténégro

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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