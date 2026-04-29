Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Nikšić
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Niksic, Monténégro

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 9 chambres dans Put pored Bistrice III, Monténégro
Appartement 9 chambres
Put pored Bistrice III, Monténégro
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 507 m²
Sol 4
Cette superbe propriété offre une opportunité inégalée de posséder une villa luxueuse nichée…
$1,74M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Niksic, Monténégro

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller