Mountain View Maisons à vendre en Municipalité de Nikšić, Monténégro

Niksic
3
1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Municipalité de Nikšić, Monténégro
Maison 1 chambre
Municipalité de Nikšić, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Nombre d'étages 1
A beautiful and spacious plot of land is for sale, located just 8 km from the town of Niksic…
$99,853
