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Maisons à vendre en Mojkovac, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Mojkovac, Monténégro
Maison 6 chambres
Mojkovac, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 339 m²
Superficie : 339 m2 (Villa 1 173 m2 + Villa 2 166 m2)Chambres: 6Salles de bains: 6PiscineDeu…
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Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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