  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Lustica
  4. Location longue durée
  5. Hôtel

Loyer mensuel de hôtels en Lustica, Monténégro

1 propriété total trouvé
Hôtel 67 m² dans Lustica, Monténégro
Hôtel 67 m²
Lustica, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Situé dans le prestigieux quartier Horizon de la baie de Luštica, cet appartement de luxe de…
$802,940
par mois
