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Propriétés d'investissement à vendre en Lustica, Monténégro

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Investissement 270 m² dans Lustica, Monténégro
Investissement 270 m²
Lustica, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Le chantier a un relief assez net, situé en haut de la route. Cela dicte certaines solutions…
$416,097
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Monteonline
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