Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Kotor
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Kotor, Monténégro

Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kotor, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kotor, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 598 m²
Sol 1/2
A vendre appartement de deux niveaux avec 3 chambres et une terrasse spacieuse dans un compl…
$1,23M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ATI Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Српски, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller