Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Kotor
  4. Location longue durée
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la montagne en Municipalité de Kotor, Monténégro

;
Morinj
5
5 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Muo, Monténégro
Villa 3 chambres
Muo, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
C'est une ancienne villa traditionnelle en pierre pour les loisirs avec 3 chambres pour 6-8 …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa 2 chambres dans Jadranska, Monténégro
Villa 2 chambres
Jadranska, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
La villa est située dans un excellent emplacement sur une route tranquille menant à une mont…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa 4 chambres dans , Monténégro
Villa 4 chambres
, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Cette luxueuse villa spacieuse est située sur une route tranquille à seulement 300 m de la m…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa 4 chambres dans Donji Orahovac, Monténégro
Villa 4 chambres
Donji Orahovac, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 245 m²
Cette luxueuse villa donnant sur la promenade avec 4 chambres pour 8-10 personnes a une disp…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
villa de 3 chambres dans M 1, Monténégro
villa de 3 chambres
M 1, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette élégante et luxueuse villa avec 3 chambres et 3 salles de bains est située sur une sup…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Kotor, Monténégro

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Realting.com
Aller