  2. Monténégro
  3. Municipalité de Kotor
  4. Location longue durée
  5. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec vue sur la mer en Municipalité de Kotor, Monténégro

Restaurant 230 m² dans Perast, Monténégro
Restaurant 230 m²
Perast, Monténégro
Chambres 1
Surface 230 m²
Restaurant à louer dans un emplacement de choix au coeur de PerastUn restaurant entièrement …
$8,926
par mois
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
