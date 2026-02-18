Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Kotor
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la montagne en Municipalité de Kotor, Monténégro

Dobrota
4
Skaljari
3
Lastva Grbaljska
5
Kavac
3
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Dobrota, Monténégro
Appartement 1 chambre
Dobrota, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 1
Immobilier, Monténégro, Kotor, à louerUn appartement meublé d'une chambre est disponible à l…
$774
par mois
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Kotor, Monténégro

avec Vue sur la mer
avec Piscine
