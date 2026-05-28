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Chalets près du club de golf à vendre en Kolašin, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Kolašin, Monténégro
Premium Premium
Chalet 2 chambres
Kolašin, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Maison à vendre près d'une station de ski ! Seulement 199.000 € pour une maison de 100 m² a…
$232,763
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Mini Condos
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